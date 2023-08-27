Beginilah suasana di Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat, Minggu (27/8). Masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan Pawai Budaya Reog Ponorogo. Tidak sedikit dari mereka berlarian untuk berburu selfie dengan Reog Ponorogo

Berdasarkan pantauan, banyak masyarakat yang sengaja menunggu sejak pukul 08.45 WIB. Tidak sedikit dari mereka sengaja membawa anaknya untuk difoto bersama Reog Ponorogo. Tampak arak-arakan beberapa kali berhenti untuk menampilkan tarian maupun pencak silat

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

