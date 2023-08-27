...

Ribuan Peserta Meriahkan Pawai Budaya Reog Ponorogo di Jakarta

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 11:08 WIB
Beginilah suasana di Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Barat, Minggu (27/8). Masyarakat tumpah ruah untuk menyaksikan Pawai Budaya Reog Ponorogo. Tidak sedikit dari mereka berlarian untuk berburu selfie dengan Reog Ponorogo
 
Berdasarkan pantauan, banyak masyarakat yang sengaja menunggu sejak pukul 08.45 WIB. Tidak sedikit  dari mereka sengaja membawa anaknya untuk difoto bersama Reog Ponorogo. Tampak arak-arakan beberapa kali berhenti untuk menampilkan tarian maupun pencak silat
 
Reporter: Riana Rizkia 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

