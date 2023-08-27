...

Momen Muhadjir Effendy Sambut Pawai Budaya Reog Ponorogo di Depan Kantor Kemenko PMK

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 10:35 WIB
Menko PMK, Muhadjir Effendy menyambut kedatangan rombongan Pawai Budaya Reog Ponorogo. Hal itu terlihat di depan Kantor Kemenko PMK, Minggu (27/8). Kantor Kemenko PMK merupakan titik terakhir pawai budaya.
 
Sebelumnya arak-arakan berjalan dari titik awal yakni di Perpustakaan Nasional. Berdasarkan pantauan, rombongan pawai tiba di Kantor Kemenko PMK pada 09.38 WIB.
 
Terlihat Muhadjir Effendy menyambut dengan baju adat Warok Ponorogo. Lalu ia berjalan sedikit untuk menghampiri rombongan. Setelah itu, ia bertegur sapa dan mengambil foto bersama.
 
