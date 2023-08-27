Beginilah penampakan saat ribuan warga Cilacap menyerbu tangki air bersih. Dalam sekejap, ribuan liter air bersih ludes diperebutkan warga. Hal ini dikarenakan dampak musim kemarau panjang yang dirasakan warga.

Adanya bantuan air bersih ini sangat berharga bagi mereka. Pasalnya, sejak kemarau melanda air sumur tidak dapat di konsumsi. Air sumur berubah menjadi warna kuning dan berbau

Dari data BPBD Kab. Cilacap terdapat 29 ribu warga mengalami krisis air bersih. Mereka tersebar dari 22 desa di 9 kecamatan

Kontributor: Heri Susanto

Produser: Akira Aulia W

