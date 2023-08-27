...

Kekeringan Melanda, Ribuan Warga Cilacap Berebut Air Bersih Bantuan BPBD

Heri Susanto, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 09:12 WIB
Beginilah penampakan saat ribuan warga Cilacap menyerbu tangki air bersih. Dalam sekejap, ribuan liter air bersih ludes diperebutkan warga. Hal ini dikarenakan dampak musim kemarau panjang yang dirasakan warga.
 
Adanya bantuan air bersih ini sangat berharga bagi mereka. Pasalnya, sejak kemarau melanda air sumur tidak dapat di konsumsi. Air sumur berubah menjadi warna kuning dan berbau
 
Dari data BPBD Kab. Cilacap terdapat 29 ribu warga mengalami krisis air bersih. Mereka tersebar dari 22 desa di 9 kecamatan
 
