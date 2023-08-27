...

Diduga Korban Penganiayaan, Lansia Ditemukan Tewas di Kantor Pembiayaan

Muhammad Nur Bone, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 08:42 WIB
A A A
Natsir (69) ditemukan tewas  di lantai dua kantor pembiayaan, Kota Makassar. Korban diketahui mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan motornya.
 
Sebelumnya, motor yang dia angsur ditarik pihak pembiayaan. Diduga kesal dan emosi hingga terjadi keributan. Korban pun jatuh pingsan dan langsung tak sadarkan diri.
 
Korban sempat dibawa ke RS namun dinyatakan meninggal dunia. Keluarga korban menduga dalam kejadian ini ada unsur kekerasan. Pasalnya, pada leher dan telinga korban terdapat tanda hitam.
 
Kontributor: Muhammad Nur Bone
Produser: Akira Aulia W

(fru)

