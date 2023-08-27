Okezone Updates dibuka dengan video putaran angin kencang menyerupai tornado di kawasan Candi Arjuna Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. BMKG menyebutnya fenomena 'Dust Devil'. Video berikutnya, Kepala Cabang PDAM Cianjur Imas Maesaroh dilengserkan akibat memamerkan harta dan koleksi emasnya.

Okezone Updates ditutup dengan pembukaan FIBA Basketball World Cup 2023 di Indonesia Arena, Jakarta. Presiden Jokowi secara resmi membuka FIBA Basketball World Cup 2023 lewat sebuah video.