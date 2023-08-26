Raheem Sterling tampil trengginas untuk memberikan Chelsea kemenangan perdana di Liga Inggris 2023/2024.
Sterling berperan besar saat The Blues menggilas Luton Town 3-0. Winger Timnas Inggris itu mencetak 2 gol dan mengirim 1 assists brilian untuk Nicolas Jackson.
Kecemerlangan pemain 28 tahun itu tak lepas dari peran baru yang diberikan Mauricio Pochettino. Peran baru itu membuat Sterling tampil lebih agresif menjadi predator Chelsea.
