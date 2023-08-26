Cristiano Ronaldo catatkan hattrick dalam kemenangan telak Al Nassr atas Al Fateh 5-0. Ronaldo melesakkan gol di menit 38, 55, dan injury time babak kedua (90 + 6').

CR7 juga jadi kreator untuk gol pembuka yang dilesakkan Sadio Mane (27'). Mane kemudian mencetak brace untuk melengkapi pesta gol tim tamu. Penampilan gemilang Ronaldo ini memberikan kemenangan perdana bagi Al Nassr di Liga Arab Saudi musim ini.

