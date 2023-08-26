Hari ini masyarakat mulai dapat melakukan uji coba LRT Jabodebek dengan tarif Rp1, Sabtu (26/8). Sebelumnya terjadi penundaan yang cukup lama, sejak dijadwalkan 12 Juli 2023

Aldo dan Maul, mengaku senang akhirnya bisa merasakan transportasi tanpa masinis ini. Selama perjalanan, mereka dapat melihat pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta

Hal tersebut berbeda ketika mereka menggunakan transportasi lainnya, seperti MRT Jakarta dan Kereta Rel Listrik

Hal yang sama juga dikatakan, Nara warga Tangerang yang hari ini menjajal LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Harja Mukti. Dengan tarif Rp5.000 di Km pertama dan Rp700 di Km berikutnya, Nara menilai tarif tersebut masih terjangkau

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News