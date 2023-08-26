...

Setelah Sebulan Ditunda, Masyarakat Senang Bisa Uji Coba LRT Jabodebek

Heri Purnomo, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 20:21 WIB
A A A
Hari ini masyarakat mulai dapat melakukan uji coba LRT Jabodebek dengan tarif Rp1, Sabtu (26/8). Sebelumnya terjadi penundaan yang cukup lama, sejak dijadwalkan 12 Juli 2023
 
Aldo dan Maul, mengaku senang akhirnya bisa merasakan transportasi tanpa masinis ini. Selama perjalanan, mereka dapat melihat pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta
 
Hal tersebut berbeda ketika mereka menggunakan transportasi lainnya, seperti MRT Jakarta dan Kereta Rel Listrik
 
Hal yang sama juga dikatakan, Nara warga Tangerang yang hari ini menjajal LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Harja Mukti. Dengan tarif Rp5.000 di Km pertama dan Rp700 di Km berikutnya, Nara menilai tarif tersebut masih terjangkau

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini