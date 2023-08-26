Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan tak segan melumpuhkan para pelaku tawuran. Hal ini akan dilakukan apabila pelaku nekat menyerang nyawa petugas dan warga. Hal ini disampaikan Karyoto pada Jumat (25/8/2023) malam.

Ia juga memerintahkan anggotanya agar lebih gencar melakukan patroli hingga mengajak elemen warga untuk berpartisipasi aktif mengantisipasi tawuran.

Reporter: Rizky Falupi

Produser: Reza Ramadhan

