Polres Metro Jakarta Utara kembali menggrebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jumat (25/8/2023). Hal tersebut menanggapi laporan masyarakat mengenai transaksi narkoba di wilayah ini.

Satu per satu bangunan yang berada di bantaran rel kereta ini digeledah. Polisi mengamankan sejumlah alat hisap sabu, timbangan dan berbagai senjata tajam.

Petugas juga merubuhkan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat pemakaian narkoba.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

