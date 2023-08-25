Warga gembira menyambut kehadiran BBM satu harga, Kamis (24/8). Kegembiraan itu terjadi di Kampung Susumuk, Distrik Aifat, Papua Barat Daya.

Di kampung ini, PT Pertamina Patra Niaga dan Pemda membangun SPBU. SPBU bisa melayani enam distrik di wilayah Kabupaten Maybrat.

Sebelumnya warga membeli BBM Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per liter. Saat ini, dengan BBM satu harga warga membeli bahan bakar jauh lebih murah.

Kontributor: Chanry Suripatty

Produser: B.Lilia Nova

