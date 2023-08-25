Gengster remaja dengan senjata tajam menyerang permukiman warga di Jalan PLK, Makassar, Jakarta Timur. Gengster yang didominasi remaja ini juga menembakkan petasan ke arah permukiman warga.

Aksi penyerangan dilakukan saat warga tengah beristirahat belum diketahui motif penyerangan tersebut.

Warga meminta Polisi agar menindak tegas para pelaku karena aksi penyerangan meresahkan warga.

(fru)

