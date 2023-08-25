Petugas Gabungan menggelar razia uji emisi di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jumat (25/8/2023). Dari 80 kendaraan yang diperiksa, terdapat 26 kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

Salah satunya adalah kendaraan milik Marmadi (50), warga Meruya, Jakarta Barat. Ia mengaku kaget saat motornya dinyatakan melebihi ambang batas. Marmadi akan segera membawa motornya ke bengkel

