Pemkab Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat atas kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti.

Status tersebut disampaikan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan per 22 Agustus 2023. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada BPBD Jabar untuk ditindaklanjuti.

Status tanggap darurat berlaku selama 21 hari dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penanggulangan darurat bencana.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Reza Ramadhan

