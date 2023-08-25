Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bagikan 13.366 sertifikat, Kamis (24/8). Pembagian sertifikat di kawasan Candi Kedaton, Muarojambi, Jambi.

Sertifikat yang dibagikan terdiri dari 18 sertifikat Candi Muaro Jambi. 480 sertifikat wakaf dan redis sebanyak dua ribu sertifikat. Dibagikan juga sertifikat lintas sektor sebanyak 500 lembar.

Menteri Hadi juga membagikan 10 ribu sertifikat PTSL di 11 kabupaten/kota. Target sertifikat yang akan dibagikan mencapai 2,5 juta.

Saat ini yang sudah terdaftar berjumlah 1,8 juta, hanya kurang 700 ribu sertifikat.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

