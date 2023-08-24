PSM Makassar memastikan langkah ke babak grup Piala AFC 2023-2024 usai mengalahkan Yangon United dengan skor telak 4-0.

Pesta gol Juku Eja dilesakkan oleh brace Adilson da Silva (6', 61'), Everton Nascimento, dan Yakob Sayuri. Kemenangan telak ini mengantarkan Indonesia memiliki 2 wakil di putaran final Piala AFC 2023/2024.

Bernardo Tavares menyebut timnya bermain sangat baik dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat.

Juru taktik asal Portugal itu juga berterima kasih pada suporter yang datang langsung ke Stadion I Wayan Dipta dan meminta mereka memenuhi Parepare di laga berikutnya.

