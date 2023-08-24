...

PSM Makassar Bantai Yangon United, Bernardo Tavares Minta Suporter Penuhi Parepare

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 14:30 WIB
PSM Makassar memastikan langkah ke babak grup Piala AFC 2023-2024 usai mengalahkan Yangon United dengan skor telak 4-0.
 
Pesta gol Juku Eja dilesakkan oleh brace Adilson da Silva (6', 61'), Everton Nascimento, dan Yakob Sayuri. Kemenangan telak ini mengantarkan Indonesia memiliki 2 wakil di putaran final Piala AFC 2023/2024.
 
Bernardo Tavares menyebut timnya bermain sangat baik dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat.
 
Juru taktik asal Portugal itu juga berterima kasih pada suporter yang datang langsung ke Stadion I Wayan Dipta dan meminta mereka memenuhi Parepare di laga berikutnya.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Andika Gesta

(rns)

Berita Terkait

