PSM Makassar memastikan langkah ke babak grup Piala AFC 2023-2024 usai mengalahkan Yangon United dengan skor telak 4-0.
Pesta gol Juku Eja dilesakkan oleh brace Adilson da Silva (6', 61'), Everton Nascimento, dan Yakob Sayuri. Kemenangan telak ini mengantarkan Indonesia memiliki 2 wakil di putaran final Piala AFC 2023/2024.
Bernardo Tavares menyebut timnya bermain sangat baik dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang yang didapat.
Juru taktik asal Portugal itu juga berterima kasih pada suporter yang datang langsung ke Stadion I Wayan Dipta dan meminta mereka memenuhi Parepare di laga berikutnya.
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Andika Gesta
(rns)
