Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Mozambik Filipe Nyusi. Pertemuan berlangsung di kantor Presiden Filipe Nyusi, Rabu (23/8).

Pertemuan untuk meningkatkan kerja sama dua negara di bidang perdagangan. Presiden Jokowi mendorong ekspor produk kereta Indonesia ke Mozambik.

Ke dua negara juga sepakat mengoptimalkan Preferential Trade Agreement (PTA). Sejak 2022, persentase perdagangan dua negara naik signifikan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

