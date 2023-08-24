...

Keluarga Sultan Rif'at Alfatih Dicecar 16 Pertanyaan oleh Penyidik Polda Metro Jaya

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 22:51 WIB
Keluarga Sultan Rif'at Alfatih, korban tersangkut kabel di Antasari, Jakarta Selatan dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, penyidik menggali dugaan tindak pidana kabel menjulur milik PT Bali Tower tersebut.
 
Diketahui, Sultan Rif'at Alfatih menjadi korban kecelakaan akibat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, Sultan mengalami cedera berat dan harus menjalani perawatan medis selama 7 bulan
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

