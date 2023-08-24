Warga Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berjaga-jaga di tempat tinggalnya setelah kebakaran pada Rabu (23/8/2023) malam. Sebanyak 152 rumah ditinggalkan pemiliknya karena sudah tidak layak lagi untuk ditinggali karena listrik juga dipadamkan.

Sejumlah masyarakat juga bercengkerama dan bersiaga di dalam Gang Kebon Jahe Kobet. Mereka bercengkrama dan berjaga di depan rumah yang gelap tanpa adanya lampu.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

