Peringatan HUT Ke-78 RI di Desa Jeriji, Bangka Selatan, berlangsung meriah, Kamis (24/8). Sedikitnya 25 tim turut serta meramaikan pawai dan karnaval tersebut.

Rute yang ditempuh dari ujung Desa Toboali menuju Desa Jeriji. Kegiatan ini sudah berlangsung satu setengah bulan.

Selain pawai dan karnaval, terdapat sejumlah perlombaan. Kepala Desa Jeriji mengimbau warga tetap menjaga kondusifitas selama kegiatan berlangsung.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News