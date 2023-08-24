Sebanyak 103 desa di Purbalingga terdampak kekeringan air bersih. Adanya bantuan truk pembawa air bersih jadi satu-satunya harapan warga. Mereka tampak menyerbu sambil membawa ember dan jeriken kosong.

Warga berharap dapat air bersih untuk kebutuhan selama beberapa hari. Hujan yang tak kunjung turun mengakibatkan sumur dan sumber air mengering.

Data dari BPBD Purbalingga, ada 103 desa di Purbalingga yang terdampak krisis air bersih.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News