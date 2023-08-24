Angkot BK 7058 DM menabrak pembatas jalan, Rabu (23/8). Peristiwa di Jalan Adam Malik, Medan Barat, Kota Medan, Sumut. Akibat kencangnya benturan, bagian depan angkot ringsek
Penumpang yang merupakan keluarga sopir selamat. Sopir menangis di pinggir jalan sambil menelpon seseorang meminta bantuan. Angkot awalnya melaju menuju Bundaran SIB dan mobil mengalami rem blong
kontributor: Adi Palapa Harahap
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
