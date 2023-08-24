...

Angkot Tabrak Pembatas Jalan di Kota Medan, Sopir Menangis

Adi Palapa Harahap, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 15:00 WIB
Angkot BK 7058 DM menabrak pembatas jalan, Rabu (23/8). Peristiwa di Jalan Adam Malik, Medan Barat, Kota Medan, Sumut. Akibat kencangnya benturan, bagian depan angkot ringsek
 
Penumpang yang merupakan keluarga sopir selamat. Sopir menangis di pinggir jalan sambil menelpon seseorang meminta bantuan. Angkot awalnya melaju menuju Bundaran SIB dan mobil mengalami rem blong
 
kontributor: Adi Palapa Harahap
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

