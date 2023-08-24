Rumah mewah bak istana berdiri di Desa Juli Paseh, Peusangan, Bireun, Aceh. Kediaman mewah itu ternyata milik Nyonya N, ratu narkoba internasional. Tidak terlihat aktivitas apapun dalam rumah itu, Kamis (24/8/2023).

Rumah bak istana itu sangat kontras dibanding rumah lain di lokasi. Selama ini, warga mengenal Nyonya N sebagai orang yang dermawan. Warga tidak mengetahui kalau Nyonya N adalah gembong narkoba.

Kontributor: Musriadi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

