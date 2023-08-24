...

OKEZONE UPDATES: Viral Pengendara Mobil Buang Sampah Sembarangan hingga Koleksi Boneka di Museum Barbie

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 08:57 WIB
A A A
Okezone Updates dibuka dengan video viral pengendara mobil membuang sampah sembarangan di sebuah lahan kosong di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Video berikutnya pengendara mobil tersesat di tengah persawahan di Lamongan Jawa Timur, akibat menggunakan aplikasi.
 
Okezone Updates ditutup dari mancanegara, musem Barbie di Kopenhagen, Denmark, menghadirkan 4.000 boneka Barbie karakter dari berbagai dunia.

(fru)

