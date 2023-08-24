Ratusan rumah di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Gambir, Jakpus, terbakar. Kebakaran tak jauh dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (23/8). Dua orang diketahui menjadi korban tewas akibat kebakaran itu.

Api membumbung tinggi dan warga panik menyelamatkan diri dan barang berharga. Sebanyak 27 mobil damkar dengan 82 personel dikerahkan untuk padamkan api.

Kebakaran diduga akibat kompor yang ditinggal pemiliknya dari salah satu rumah. Saat ini, Kamis (24/8) ratusan warga korban kebakaran mengungsi di Puspem Jakpus.

Reporter: Irfan Maulana

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

