Kombinasi Maut Ronaldo dan Brozovic Bawa Al Nassr Lolos Liga Champions Asia

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 14:30 WIB
Cristiano Ronaldo mengirim assists untuk dituntaskan menjadi gol yang memastikan Al Nassr lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024.
 
Gol yang tercipta di menit ketujuh injury time babak kedua itu, menutup skor kemenangan Faris Najd 4-2 atas Shabab Al Ahli.
 
Marcelo Brozovic juga jadi kreator gol pembuka yang dicetak Talisca (11'). Talisca lesakkan brace di laga ini  selain aksi Sultan Al Ghannam (88').
 
Al Nassr berhak mendapat satu tempat di fase grup Liga Champions Asia 2023/2024.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

