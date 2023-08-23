Cristiano Ronaldo mengirim assists untuk dituntaskan menjadi gol yang memastikan Al Nassr lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024.

Gol yang tercipta di menit ketujuh injury time babak kedua itu, menutup skor kemenangan Faris Najd 4-2 atas Shabab Al Ahli.

Marcelo Brozovic juga jadi kreator gol pembuka yang dicetak Talisca (11'). Talisca lesakkan brace di laga ini selain aksi Sultan Al Ghannam (88').

Al Nassr berhak mendapat satu tempat di fase grup Liga Champions Asia 2023/2024.

