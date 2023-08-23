Cristiano Ronaldo tampak begitu kesal dengan keputusan wasit. Ia pun ngamuk-ngamuk saat meninggalkan lapangan pada jeda babak pertama laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli di play-off Liga Champions Asia 2023/2024. Penyebab Ronaldo emosi adalah tiga klaim penaltinya tidak dihiraukan pengadil.

Setelah bermain 1-1 di paruh pertama, Al Nassr akhirnya berhasil menang 4-2 dan lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024.

