Cristiano Ronaldo tampak begitu kesal dengan keputusan wasit. Ia pun ngamuk-ngamuk saat meninggalkan lapangan pada jeda babak pertama laga Al Nassr vs Shabab Al Ahli di play-off Liga Champions Asia 2023/2024. Penyebab Ronaldo emosi adalah tiga klaim penaltinya tidak dihiraukan pengadil.
Setelah bermain 1-1 di paruh pertama, Al Nassr akhirnya berhasil menang 4-2 dan lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024.
-------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow