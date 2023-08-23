...

Jelang PSM Makassar vs Yangon United, Juku Eja Siap Tempur Walau Tanpa Wiljan Pluim

Andika Gesta, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 12:33 WIB
Gianyar, Bali - PSM Makassar akan meladeni perlawanan Yangon United pada Kualifikasi Piala AFC 2023/2024.
 
Pada sesi latihan resmi di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali skuad asuhan Bernardo Tavares mempersiapkan diri dengan serius. Meski harus bermain tanpa sang kapten dan pilar penting tim Wiljan Pluim, Pasukan Ramang bertekad menampilkan permainan terbaik.
 
Juku Eja wajib meraih kemenangan untuk memastikan tempat di fase grup Piala AFC 2023/2024.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

