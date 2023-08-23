Gianyar, Bali - PSM Makassar akan meladeni perlawanan Yangon United pada Kualifikasi Piala AFC 2023/2024.
Pada sesi latihan resmi di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali skuad asuhan Bernardo Tavares mempersiapkan diri dengan serius. Meski harus bermain tanpa sang kapten dan pilar penting tim Wiljan Pluim, Pasukan Ramang bertekad menampilkan permainan terbaik.
Juku Eja wajib meraih kemenangan untuk memastikan tempat di fase grup Piala AFC 2023/2024.
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
