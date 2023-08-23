Denny Sumargo melaporkan DJ Verny Hasan ke Polda Metro Jaya, atas kasus dugaan pencemaraan nama baik

Pebasket sombong secara tegas membawa kasus ini usai melapor di SPKT Polda Metro Jaya, Selasa (22/8/2023) malam.

Menurutnya, bukan hanya nama baiknya Densu saja yang dicemarkan melainkan juga adanya Lembaga Eijkman milik pemerintah, sebagai tempat untuk melakukan tes DNA.

Reporter : Selvanius Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

