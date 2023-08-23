...

Lezatnya Sop Buntut Rempah Anti Lemak, Bikin Lidah Bergoyang

Pramono Putra, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 14:08 WIB
Pecinta aneka hidangan sop dengan beragam isi dan rasa wajib mencoba kuliner yang satu ini. Adalah Sop Buntut Rempah anti lemak dari Sidoarjo, Jawa Timur  
 
Sajian dari warung di kawasan pojok Gading Fajar, Sidoarjo ini terkenal dengan sop buntutnya. Sejak 15 tahun silam, bumbu sop buntut yang menggunakan rempah dipadukan dengan daging sapi tanpa lemak 
 
Untuk harga seporsi sop buntut rempah hanya Rp45 ribu ditambah es teh manis 
 
Reporter : Pramono Putra 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

