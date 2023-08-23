Pecinta aneka hidangan sop dengan beragam isi dan rasa wajib mencoba kuliner yang satu ini. Adalah Sop Buntut Rempah anti lemak dari Sidoarjo, Jawa Timur
Sajian dari warung di kawasan pojok Gading Fajar, Sidoarjo ini terkenal dengan sop buntutnya. Sejak 15 tahun silam, bumbu sop buntut yang menggunakan rempah dipadukan dengan daging sapi tanpa lemak
Untuk harga seporsi sop buntut rempah hanya Rp45 ribu ditambah es teh manis
Reporter : Pramono Putra
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
