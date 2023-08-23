Kebakaran melanda kawasan pemukiman tepat di seberang Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, api yang berkobar menimbulkan kepanikan diantara warga.

Pemerintah kota dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengarahkan warga untuk segera mengungsi. Pemadam kebakaran mengerahkan 36 personel untuk memadamkan api yang belum diketahui sumbernya.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

