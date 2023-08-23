Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan sebagian ASN di Pemprov Jabar sudah bekerja dari rumah atau WFH. Kebijakan WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat.

Ridwan Kamil menyebut ada sejumlah manfaat bila ASN Jabodebek WFH yaitu mengurangi stres hingga polusi udara.

Sebelumnya, Ridwan Kamil diundang ratas oleh Menko Marves dan sejumlah menteri untuk membahas polusi udara di Jabodetabek.

Kontributor: Ervan David

