Keluarga siswa SPN Polda Lampung kecewa dengan Polda Lampung. Pasalnya, pihak Polda Lampung diduga sengaja mengaburkan penyebab kematian korban. Berawal saat korban dikabarkan meninggal dunia hingga mengeluarkan press release.

Paman korban, Rahmat mengatakan kecurigaan keluarga muncul saat melihat jasad Advent. Di mana jasad korban penuh dengan lebam dan luka di beberapa bagian tubuh.

Kontributor: Iman Jaya

Produser: Akira Aulia W

(fru)

