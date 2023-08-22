...

Cetak Gol Saat Debut Bersama AC Milan, Christian Pulisic Tak Sabar Unjuk Gigi di San Siro

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 17:25 WIB
AC Milan menang meyakinkan di kandang Bologna pada pekan perdana Liga Italia 2023/2024.
 
Christian Pulisic melakoni debut mengesankan di laga yang dimenangi Rossoneri 2-0 ini. Ia melesakkan gol lewat tendangan jarak jauh untuk menegaskan keunggulan Milan atas tuan rumah. Pemain timnas AS ini mengaku tak sabar bermain di San Siro pekan depan.
 
