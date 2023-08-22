...

Spanyol Berpesta Menyambut Perarakan Juara Piala Dunia Wanita 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 16:08 WIB
Spanyol berpesta merayakan gelar juara Piala Dunia Wanita 2023. Ribuan warga di kota Madrid turun ke jalan, menyambut kedatangan timnas wanita Spanyol pada Senin (21/8) malam.
 
La Furia Roja Femenio diarak keliling kota menggunakan bis terbuka. Perayaan dipusatkan di Madrid Rio Park hingga tengah malam. Spanyol menjadi negara kedua setelah Jerman yang mampu mengawinkan gelar Piala Dunia Pria dan Wanita.
 
