Pemain Keturunan Indonesia Sumbang Assists, AC Milan Bungkam Bologna

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 15:18 WIB
AC Milan mengawali Liga Italia musim 2023/2024 dengan kemenangan atas Bologna 2-0. Laga ini menjadi debut manis bagi Tijjani Reijnders yang didatangkan musim panas lalu.
 
Pemain berdarah Indonesia itu mengarsiteki lahirnya gol pembuka yang dilesakkan Olivier Giroud pada menit ke-11.
 
Sepanjang pertandingan ia menjadi pemain dengan daya jelajah tertinggi hingga 12,802 km.
 
Kemenangan Rossoneri kemudian dilengkapi sepakan kencang Christian Pulisic (21').
 
Produser: Andika Gesta
