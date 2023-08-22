AC Milan mengawali Liga Italia musim 2023/2024 dengan kemenangan atas Bologna 2-0. Laga ini menjadi debut manis bagi Tijjani Reijnders yang didatangkan musim panas lalu.
Pemain berdarah Indonesia itu mengarsiteki lahirnya gol pembuka yang dilesakkan Olivier Giroud pada menit ke-11.
Sepanjang pertandingan ia menjadi pemain dengan daya jelajah tertinggi hingga 12,802 km.
Kemenangan Rossoneri kemudian dilengkapi sepakan kencang Christian Pulisic (21').
------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow