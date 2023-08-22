Kobaran api membakar 3 hektar lahan warga di Banyuasin, Sumatera Selatan. PT Swadaya Indopalma menurunkan tim pemadam kebakaran akibat kobaran api terus meluas hingga mendekati kawasan perkebunan.

Sulitnya medan dan hembusan angin kencang membuat kobaran api tidak terkontrol sehingga menyulitkan pemadaman api. Setelah 20 jam, akhirnya tim damkar akhirnya mampu menjinakkan api.

(fru)

