Inilah detik-detik rumah 2 lantai di Langkat, Sumatera Utara yang ambruk akibat abrasi air sungai. Ambruknya rumah tersebut terekam oleh warga dan viral di media sosial.

Diketahui rumah tersebut berada di aliran sungai, namun sudah lama tidak ditempati dan dalam kondisi kosong.

Warga diimbau agar tidak tinggal di daerah aliran sungai dan mencari tempat yang lebih aman

Kontributor: Erwinsyah Putra Nasution

(fru)

