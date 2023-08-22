...

Ponsel Youtuber Dijambret saat Sedang Live di Media Sosial

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 21:11 WIB
Inilah detik-detik aksi penjambretan ponsel yang terekam dalam jejak digital tayangan live di media sosial.
 
Korban merupakan seorang youtuber bernama Yasin Cakra yang tengah membuat live konten di perlintasan kereta Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
 
Saat sedang menyapa warganet, tiba-tiba ponselnya dirampas 2 pria yang berboncengan sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman video penjambretan. Polsek Senen kini tengah melakukan penyelidikan.

