Inilah detik-detik aksi penjambretan ponsel yang terekam dalam jejak digital tayangan live di media sosial.

Korban merupakan seorang youtuber bernama Yasin Cakra yang tengah membuat live konten di perlintasan kereta Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Saat sedang menyapa warganet, tiba-tiba ponselnya dirampas 2 pria yang berboncengan sepeda motor. Berbekal laporan korban dan rekaman video penjambretan. Polsek Senen kini tengah melakukan penyelidikan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News