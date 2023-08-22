...

7 Bulan Lapor Polisi, Orang Tua Korban Pencabulan di Jakarta Timur Minta Pelaku Segera Ditangkap

Jen Cahyani, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 21:00 WIB
Tak kuasa menahan kesedihan seorang ibu berinisial E tiba tiba terjatuh saat tengah menceritakan kasus pencabulan yang menimpa putrinya kepada jurnalis MNC Media, di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur, Senin (21/8/2023).
 
Keberadaannya di Polres Metro Jakarta Timur, E memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban. E tengah berjuang mencari keadilan bagi anaknya. Sudah 7 bulan laporan kasus pancabulan yang menimpa putrinya, namun polisi belum juga menangkap pelaku. Bahkan polisi terkesan abai dalam kasus ini. 
 
Ia menceritakan peristiwa pahit menimpa putrinya yang masih berusia 6 tahun. Saat itu putri tercintanya mengalami pelecehan seksual yang pelakunya seorang pria berusia 60 tahun tak lain tetangga sendiri.  Atas peristiwa ini, E melaporkan perbuatan bejat pelaku ke polisi. Namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran. 
 
E berharap kasus yang menimpa putrinya bisa mendapatkan keadilan. Polisi segera menahan pelaku dan memberi hukuman yang setimpal. Selain itu pelaku yang masih bebas berkeliaran dikhawatirkan akan menjadi predator bagi anak-anak lainnya. 

