Rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Sastra Rusia FIB UI Muhammad Naufal Zidan (MNZ) digelar di Indekos Apik Zire, Depok pada Selasa (22/8/2023) pagi.

Pelaku yang merupakan kakak tingkat MNZ Altafasalya Ardnika Basya (AAB) terlihat tertunduk lesu saat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Total ada 50 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Sebelumnya, AAB nekat menikam MNZ diduga karena terlilit tunggakan bayar kos hingga pinjol.

