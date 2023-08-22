Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan memindahkan Makorem 052/Wijayakrama ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang. Pemindahaan ini dilakukan setelah Jenderal Dudung menerima hibah tanah untuk pembangunan Makorem 052/Wijayakrama dari pihak Agung Sedayu Group saat meresmikan Tugu Panser Anoa di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/8/2023).

"Kami jajaran TNI AD mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan lahan kepada kami untuk lahan Korem, karena Korem yang ada sekarang berdiri di tanah punya orang lain," kata KSAD Jenderal Dudung dalam sambutannya.

Sementara itu Pangdam Jayakarta, Mayjen TNI Mohamad Hasan, mengatakan pihaknya merasa senang atas hibah tanah tersebut. Menurutnya, kawasan PIK 2 bisa menjadi lokasi makorem baru yang strategis untuk pertahanan.

"Tentunya hari ini juga kita bergembira selain diresmikannya Monumen, kita juga akan membangun Makorem baru di kawasan PIK ini. Ini suatu hal yang menggembirakan, karena PIK 2 bisa menjadi kawasan pertahanan yang strategis,” kata Pangdam Jaya.