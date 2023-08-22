...

Resmikan Tugu Panzer Anoa di PIK 2, KSAD Dapat Tanah Hibah untuk Makorem 052/Wijayakrama

Irfan Maulana, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 17:42 WIB
A A A
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan memindahkan Makorem 052/Wijayakrama ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang. Pemindahaan ini dilakukan setelah Jenderal Dudung menerima hibah tanah untuk pembangunan Makorem 052/Wijayakrama dari pihak Agung Sedayu Group saat meresmikan Tugu Panser Anoa di PIK 2, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/8/2023). 
 
"Kami jajaran TNI AD mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan lahan kepada kami untuk lahan Korem, karena Korem yang ada sekarang berdiri di tanah punya orang lain," kata KSAD Jenderal Dudung dalam sambutannya.
 
Sementara itu Pangdam Jayakarta, Mayjen TNI Mohamad Hasan, mengatakan pihaknya merasa senang atas hibah tanah tersebut. Menurutnya, kawasan PIK 2 bisa menjadi lokasi makorem baru yang strategis untuk pertahanan. 
 
"Tentunya hari ini juga kita bergembira selain diresmikannya Monumen, kita juga akan membangun Makorem baru di kawasan PIK ini. Ini suatu hal yang menggembirakan, karena PIK 2 bisa menjadi kawasan pertahanan yang strategis,” kata Pangdam Jaya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini