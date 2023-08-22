Pemotor trail bernama Fajar asal Jember ditemukan selamat, Senin (21/8). Fajar sempat hilang selama satu hari di rute kawasan Gunung Agropuro, Jember. Awalnya Fajar melaju kencang dan meninggalkan tiga temannya di belakang.

Rombongan mengendarai motor trail dari sisi Bangalsari, Jember, Jatim. Fajar yang berada di depan akhirnya hilang dan dilaporkan kepada petugas. Setelah sehari menyusuri jalur motor trail, Fajar ditemukan dalam kondisi lemas.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News