Mahasiswi kedokteran asal Jakarta ditemukan tewas di kamar kos. TKP kamar kos di Jalan Kijang Utara, Gayamsari, Semarang, Senin (21/8). Jenazah inisial D warga Jalan Bima, Kelapa Gading, Jakarta Timur.

D ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mulut berbusa. Korban adalah mahasiswi kedokteran di kampus ternama di Jakarta. Mahasiswi itu sedang praktik kerja atau Koas di RS Semarang.

Kontributor: Dimas Yuli

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

