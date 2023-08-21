Konser musik Soundfest 2023 hari terakhir belangsung dengan meriah pada Minggu (20/8/2023) di Parking Ground Summarecon Mall, Bekasi. Dewa 19 feat Ello menjadi penampil terakhir di Soundsfest 2023.
Sambutan riuh dan penuh antusias terdengar dari Bala Dewa, penggemar Dewa 19. Saat Ello membuka penampilan Dewa 19 dengan single berjudul Arjuna.
Sebagai informasi, Soundsfest 2023 berlangsung dua hari pada 19-20 Agustus 2023 di Parking Ground, Summarecon Mal, Bekasi.
Reporter: Annastasya Rizqa
Producer : Erlangga Agung Asmoro
