Memasuki minggu ke-4 bulan Agustus, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan ini terjadi dekat kawasan pertanian dan permukiman warga.

Kepanikan melanda petani dan warga setempat karena khawatir api mencapai pemukiman. Tim penanggulangan Karhutla langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api

Satu unit helikopter bom air pun diterjunkan untuk memadamkan api dari udara.

