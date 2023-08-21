...

Barisan Nahdliyin Aliansi Santri Nusantara Dukung Yenny Wahid sebagai Cawapres di Pemilu 2024

Yudha Prawira, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 19:38 WIB
Ratusan santri di Surabaya yang tergabung dalam Barisan Nahdliyin Aliansi Santri Nusantara mendeklarasikan dan mendukung putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Pemilu 2024. 
 
Mereka melihat Yenny sebagai representasi politik pengikut Gus Dur, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) serta tokoh politik perempuan Nahdliyin yang dekat dengan akar basis NU. Yenny Wahid juga dinilai dapat memperjuangkan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia yang selama ini diusung Gus Dur.

