Inilah peternakan kambing di kawasan Tanggul, Jember, Jatim. Saat kekeringan melanda, rumput sangat sulit dicari di daerah ini. Seorang dosen dari Unisma melakukan gebrakan baru untuk pakan ternak.

Di antaranya yakni membuat wafer dari fermentasi tumbuhan dan sayuran. Tampak kambing-kambing sangat lahap dan menyukai makanan tersebut.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Akira Aulia W