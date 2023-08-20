Anak Ibnu Jamil dengan mantan istrinya Ade Maya yakni Muhammad Dhofin Maula Jamil mencetak prestasi. Dhofin terpilih menjadi Paskibraka Kota Jakarta Selatan.

Ia dilantik dan sukses menjalankan tugasnya di Kantor Walikota Jakarta Selatan (17/8). Rasa bangga ditunjukkan Ibnu Jamil melalui unggahan di Instagramnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf lantaran tak bisa hadir mendampingi Dhofin.

(mhd)

