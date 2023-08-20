Tyas Mirasih resmi melepas status jandanya usai dinikahi sang kekasih, Tengku Tezi. Prosesi akad nikah digelar di kawasan Cinere, Depok hari ini, pada (20/8/2023).

Mas Kawin yang diterima Tyas berupa seperangkat alat sholat dan emas 50 gram.

Sebelumnya, baik Tyas dan Tezi pernah membina rumah tangga dengan pasangan masing-masing. Namun sayangnya harus berakhir dengan perceraian.

